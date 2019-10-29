توفي طبيب تخدير يدعى "أحمد برج "، بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أثناء تأدية مهام عمله بمستشفى بركة السبع، حيث سقط على الأرض فجأة بعد تخديره مريضا في غرفة العمليات بالمستشفى.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، أن الطبيب سقط على الأرض، نتيجة توقف عضلة القلب، مشيرًا إلى أن مدير المستشفى أبلغ المديرية عقب حدوث الواقعة مباشرة.

وقال "العجيزي"، لـ"الوطن"، إن الأطباء بالمستشفى أجروا الإسعافات الأولية، من إنعاش رئوي وتنفس صناعي، وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار مديرية الصحة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن الدكتور نصيف الحناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تواصل مباشرة مع وزيرة الصحة، وأخبرها بالواقعة، ومن جانبها أمرت بنقل الطبيب إلى معهد ناصر بالقاهرة للقيام بالرعاية الصحية الكاملة للطبيب، حيث رافقه خلال نقله من المستشفى إلى المعهد بالقاهرة الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ بمديرية الصحة.

وتابع " العجيزي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الدكتور نصيف الحناوي وكيل الوزارة بالمنوفية، كان في استقبال الطبيب أثناء وصوله لمعهد ناصر، مؤكدا أن الواقعة حدث منذ أربعة أيام، ولكن الحالة توفيت أمس الأحد بمعهد ناصر بالقاهرة.