قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن شقيقتها الفنانة دُنيا كانت تأتي لها في "البريك" أثناء المرحلة الدراسية من أجل الاطمئنان عليها باعتبارها الشقيقة الكبرى لها، مضيفة: "أنا كنت غلبانة أوي، كنت بدور أشوف أي حد غلبان عشان أصاحبه، لأني كنت زي البت المنبوذة كده، فكنت بدور على اللي شكلي، ويا سلام بقى لو كانت شاطرة عشان تذاكر لي".

وأضافت "غانم"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "DMC": "أصحاب دنيا أختي كانوا جامدين بقى أوي وشكلهم معروف، إنما أنا وأصحابي كنا منبوذين، أنا مكنتش بحب أنزل في البريك وأحبس نفسي في الفصل، ولما منعوا إننا نقعد في الفصل وقت البريك كنت بستخبى تحت الديسك، وفيه ناس في المدرسة كانت بتضربني"، فيما ردت إسعاد يونس: "هنشحت عليكي يعني؟".

فيما ردت الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة: "أنا في سن الطفولة كنت منطلقة جدا وشقية جدا، وكنت بعمل حاجات متخلفة ومجنونة جدا، يعني كنت بروح لناس وأشتغلهم إني واحدة أجنبية وأتكلم أي لغة عشان أتعرف عليهم وخلاص، مش عارفة كنت بعمل ده ليه، بس تخلف بقى".