قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن مُسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي كان موجها للأطفال، كما أنها كانت سعيدة للغاية من ردود فعل الجمهور حول هذا العمل، وذلك خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأضافت "غانم"، أن أطفالا كثيرين شاهدوا هذا المسلسل وأبدوا إعجابهم الشديد به، كما أنها كانت تحاول بقدر الإمكان ألا تّقدم شخصية بشعة حتى لا يتعود عليها الأطفال، بل كانت تحاول في المسلسل أن تقوم بأشياء إيجابية من أجل أن يشاهدها الأطفال ويطبقوها على أرض الواقع.

وتابعت: "حسيت إن الفيلم هيبقى ليه معني، والفكرة نفسها هي اللي جاتلي مش أنا اللي كنت بدور عليها، أول ما قالولي تعالى في مسلسل سوبر ميرو قولتلهم مش هينفع خالص، قالولي لا مفهوش أي مجهود، إحنا عاوزين واحدة هبلة وتقعد تقع على وشها على طول، قولتلهم موافقة".

وواصلت: "المسلسل أثر على الأطفال أوي، كنت في فندق ولاقيت فيه شوية أطفال بيتخانقوا، الأطفال دي عندها مثلا 7 سنين أو 8 سنين، نزلت ليهم وفضيت المشكلة وبشكل غير مصطنع لاقتني بتكلم زي شخصيتي في سوبر ميرو وأقولهم حبوا بعض ومتضربوش بعض، لاقيت واحد قالي طنط سوبر ميرو ممكن تاخديني وتطيري، قولتله بعد البوفيه إن شاء الله".