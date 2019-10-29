اعتبرت الإمارات، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي خطوة إيجابية تعزّز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، في بيان، إن خبر مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "ستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".

وتابع المسؤول: "دولة الإمارات ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد، مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب إن البغدادي الذي نصّب نفسه "خليفة" على "دولة إسلامية" تحكمت في وقت من الأوقات بمصائر سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، عام 2014، مات "ميتة كلب".