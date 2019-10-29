أجري السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، زيارة مفاجئة لجمارك الدخيلة في الإسكندرية.

وبدأت الجولة بلقاء رئيس مصلحة الجمارك، مع العاملين بجمارك الدخيلة، حيث رحب بهم وأشاد بجهودهم وإنجازاتهم، موضحًا لهم طبيعة العمل في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب اليقظة وبذل أقصى الجهود الممكنة لإنجاز للعمل والحرص والتواصل وحسن التعامل مع جميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك مع أطراف منظومة العمل الجمركى.

ودار نقاش مفتوح بين الشباب العاملين ورئيس مصلحة الجمارك، وجرى الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والتعرف على مشاكلهم وطلباتهم والتوجيه بالحلول الفورية والسريعة لطلباتهم.

كما تفقد بمنطقة الفحص والمعاينة باللوجستية الأولى، ومنطقة الفحص والمعاينة باللوجستية الثانية ومبنى مركز الخدمات اللوجستية الجديد الذي جرى تخصيصة لتشغيل وتطبيق منظومة العمل الجديدة.

واجتمع بقيادات الجمارك وشرح لهم خطة التطوير في المرحلة المقبلة وتعليمات القيادة السياسية ووزارة المالية بتيسير، وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال البدء في تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية، كما اجتمع مع المستخلصين، موجها بدراسة مشكلاتهم.

وجاءت الزيارة التفقدية بحضور كلًا من جبريل عبدالنعيم، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام، وحسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وأحمد شحاتة، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك.

من جانبه، قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلى للتيسير على المواطنين .

وأضاف "نجم"، أن الهدف من الزيارة التفقدية للمتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك، والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.