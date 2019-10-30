قال النائب اللبناني هادي أبوالحسن إنّ الرئيس سعد الحريري اتخذ موقفا وطنيا كبيرا حين تقدم باستقالته للرئيس ميشال عون مساء أمس، مطالبا السياسيين بالإصغاء إلى مطالب الشعب اللبناني.

وأضاف أبوالحسن حسب ما نقلت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها، أنّ زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كان وسيبقى إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وأنّ جنبلاط سيسمي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة إن أراد ذلك.

وتابع النائب اللبناني: "لدينا ملاحظات عن شعار المتظاهرين "كلن يعني كلن"، مشددا على أنّ لبنان اليوم على مفترق طرق خطير ومفصلي، وأنّه في غنى عن بعض المسائل الخلافية وبينها سلاح حزب الله.

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.