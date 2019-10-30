أعلن جهاز تعميرالوادي الجديد، البدء في إنشاء قرية ظهير صحراوي جديدة بالمحافظة، بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه.

وقال اللواء أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إنه جرى إعداد البحوث والدراسات الهندسية والفنية بالجهاز، والانتهاء من الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية للقرية وجميع التصميمات المتعلقة بها، وأوشك على إنهاء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، تمهيدا لطرحها أمام شركات المقاولات المتخصصة وبدء تنفيذ المشروع بعد 4 أشهر من الآن.

وأضاف أيمن، أن القرية تقع بين قرية أسمنت بمركز الداخلة ومركز بلاط، بالقرب من قرية الخير والنماء بمركز بلاط، ويشمل المشروع إنشاء 100 منزل ريفي، مساحة المنزل الواحد 65 مترا مربعا، كامل الخدمات والمرافق، كما يشمل تصميم القرية جميع الخدمات التي تحتاجها من وحدات صحية وبيطرية ومدرسة بنظام الفصل الواحد، على أن تتولى كل جهة تابع لها الخدمات إنشائها وتجهيزها أمام المنتفعين، بينما يتولى الجهاز إنشاء القرية، وتوصيل المرافق لها.

وأوضح أن المشروع سينتهي خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ الفعلي، والذي يبدأ في شهر فبراير 2020، ويجري تسليمه بعد ذلك للمحافظة، والتي تتولى توزيع وتسليم المنازل للمنتفعين.