بحثت وزارة قطاع الأعمال العام، ووفد مجموعة «CMA CGM» الشركة الرائدة عالمياً فى مجال الشحن البحرى والخدمات اللوجيستية، برئاسة رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى للمجموعة، سبل التعاون مع المجموعة العالمية فى المرحلة الثانية من مشروع «جسور»، الذى تتبناه الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات لدعم المصدّرين والمستوردين، لتعزيز التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا.

ويستهدف المشروع فى مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا، حيث تم إطلاق أولى مراحله بتقديم خدمة الشحن البحرى على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا.

واتفق وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة العالمية، على أن يشمل التعاون خدمات نقل البضائع والتجميع والتخليص الجمركى وإدارة المخازن والمراكز اللوجيستية والتأمين، وتأسيس شركة للتسويق والوساطة لفتح أسواق جديدة.