فيديو لتحرك قطار دون سائق.. و"السكة الحديد" تنفي

عرضت الإعلامية جيهان لبيب فيديو لتحرك قطار بدون سائق في محطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حلقة الأربعاء من برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور".

محمود بدر يتهم السكة الحديد بالاستهتار

واتهم محمود بدر عضو مجلس النواب، رئيس هيئة السكة الحديد، بالاستهتار، حيث قال في تصريحات لـ "الوطن" إن كارثة كادت أن تقع أمس، عندما تحرك قطار في شبين القناطر بدون سائق، وعلى متنه عدد كبير من الركاب، ما أصابهم بالذعر، وقفز عدد كبير منهم من القطار وهو يتحرك، وحدثت حالة من الهرج، فضلا عن إغماءات بينهم.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤول حول هذا الحادث، والوقوف على أسبابه، مطالبا، في بيان عاجل بالبرلمان، أن يتم مشاركة مجلس النواب ضمن لجنة تحقيق يشكلها مكتب الوزير.

وأضاف "بدر" أنه تواصل مع رئيس هيئة السكة الحديد، الذي رد عليه بـ(رسالة): "هنبقى نشوف الموضوع يا باشا"، ولم يرد تليفونيا أو يتحرك، ما يعكس استهتارا كبيرا منه تجاه الأمر.

السكة الحديد تنفي حدوث الواقعة

ونفت هيئة السكة الحديد، ما أثير ببعض المواقع من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، أنه وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد بأن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، أمس الإثنين، وعلى الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك والتي نفت حدوث ذلك وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.

ورغم ذلك أصدر رئيس الهيئة تعليمات للمسؤولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير، حيث تم استدعاء المسؤولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، ونفوا جميعا ما أثير بالرسالة ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات والتحقق من أي بيانات أو رسائل إليها بشأن حركة مسير القطارات.

محمود بدر: لجنة وزير النقل تأكدت من حدوث الواقعة

وقال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لخروج قطار بدون سائق بمحطة شبين، مشيرًا إلى أن وزير النقل تواصل معه هاتفيًا وأبلغه بتشكيل لجنة من مكتبه وأن تقرير هذه اللجنة سيكون الفيصل في هذه الواقعة بعد نفي السكة الحديد حدوث ذلك.

وأوضح بدر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نفت الواقعة بشكل كلي وجزئي، مشيرًا أن التحقيقات ستظهر السبب فيما حدث، لافتًا إلى أن اللجنة التي شكَّلها وزير النقل عملت لمدة 8 ساعات وشاهدت عددا من الفيديوهات التي تؤكد حدوث الواقعة واستمعت لعدد من شهادات شهود العيان وتيقنت من إخفاء السكة الحديد للواقعة، معتبرًا أن ما حدث هو نموذج للوصول للحقيقة وللحصول على حق المصريين.