تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

انهيار عقار وإخلاء 4 عقارات مجاورة في باب الوزير دون خسائر بالأرواح

قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن عقارا انهار مساء أمس في حارة النظيفة بباب الوزير، بنطاق حى وسط، وتم إخلاء أسرة كانت تقطن العقار دون خسائر فى الأرواح.

المؤبد لشابة قتلت خمسينيا دفاعا عن شرفها: "حاول اغتصابي"

"3 طعنات" كتبت نهاية مزارع، حاول اغتصاب سيدة ومعاشرتها بالقوة، في قرية رمسيس بمركز صان الحجر في الشرقية، وطبقا لما ورد في التحريات والتحقيقات أن المجني عليه حاول اغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح، وأمسك بها وحاول إقامة علاقة معها بعد أن وضع "مطواة" على رقبتها، فدفعته وأسرعت إلى مطبخ شقتها وأمسكت سكينا وسددت له 3 طعنات أودت بحياته في الحال، واستعانت بزوجها وخالها وتخلصوا من الجثة والسلاح، وألقوا بالجثة بجوار ترعة في المنطقة.

حريق يلتهم شجرة في حديقة الحيوان بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود في شجرة بحديقة الحيوان، إثر ماس كهربائي من الأسلاك المجاور لتلك الشجرة.

الحكومة تعلن حل مشاكل الفواتير: استبدال جميع العدادات بـ"مسبقة الدفع"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع مشاكل المواطنين وشكاويهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز، موضحاً أنه راجع الخطط مع مسؤولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن المشكلة الحقيقية تكمن في التحصيل والمحصلين، إذ يحدث تأخير في قراءات بعض العدادات ما يزيد قيمة الفواتير بشكل غير مخطط له، وهو ما جرى مراجعته مع رؤوساء الشركات.

بسبب رئيس الزمالك.. محمود كامل يجمد عضويته بمجلس نقابة الصحفيين

جَمد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عضويته بالنقابة، على خلفية أزمته مع رئيس نادي الزمالك.

الإنتاج الحربي تنفي الأسعار المتداولة عن «الميني كار»: سنعلنها قريبًا

نفت وزارة الإنتاج الحربي أي أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION والتي جرى الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول اتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية، والتي سيجرى تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مصر تحصد 9 ميداليات في دورة الألعاب العالمية العسكرية

حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة خلال دورة الألعاب العالمية العسكرية، التى أقيمت بالصين من 15 إلى 27 أكتوبر، حيث فازت بذهبية المصارعة الرومانية وزن 67كجم، بالإضافة إلى مسابقة الخماسى الحديث زوجى، وميداليتين فضيتين فى التايكوندو والملاكمة، وحصد اللاعبون 5 ميداليات برونزية فى التايكوندو، منها واحدة للاعبة هداية ملاك، فضلاً عن المصارعة الرومانية والخماسى الحديث، قبل أن تعود بعثة المنتخبات العسكرية، أمس، إلى أرض الوطن.

مسلم: الإعلام يساند الدولة في حربها ضد الإرهاب.. ويطالب بمشاركة الجامعات والثقافة

طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، المدارس والجامعات، وكذلك وزارة الثقافة، بمشاركة الإعلام في توعية المواطنين بقضايا الدولة، لأن "التواصل المباشر أكثر تأثيرًا"، مؤكدا أن الإعلام يُساند الدولة الآن في حربها ضد الإرهاب، وأن الإعلام المصري لعب دورًا بارزًا في مواجهة قوى الشر مؤخرًا.

نهاية مجنونة في أنفيلد.. ركلات الترجيح تبتسم لليفربول أمام أرسنال بعد مباراة ماراثونية

في مباراة هي الأروع بثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، خطف ليفربول تأهلا مثيرا بركلات الترجيح أمام أرسنال بنتيجة 5-4 ليتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 5-5 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد في المباراة التي شهدت مشاركة العديد من اللاعبين البدلاء للفريقين، أمس.

الأهلي يعلن عن الزي الثالث هذا الموسم (صور)

أعلن النادي الأهلي عن الزي الثالث له هذا الموسم، للمشاركة به في المباريات للموسم الجديد (2019 - 2020).