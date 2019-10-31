قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي شائعات، لافتا إلى أنّ نواب الشعب عليهم مسؤولية، تتمثل في التصدي لأي أمر يكون محل شك.

وتابع الرئيس: "بقولها على الهواء، تصدّوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو في قصور من الدولة نعلنه، ولو العكس نوضح الحقائق للناس".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه في مصر، وتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بالجيزة.

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بينما يعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، ينتج 23 ألف طن سنويا، ويتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل مباشرة.