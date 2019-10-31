عاجل.. تفحم زوجين بعد نشوب حريق بمنزلهما في المنصورة

لقى زوجان مصرعهما وتفحمت جثتهما، اليوم، إثر نشوب حريق بمنزلهما بمنطقة سيدي عبد القادر التابعة لحي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الإطفاء بمساعدة الأهالي في السيطرة على النيران.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرط أول المنصورة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة سيدي عبد القادر.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على مصدر النيران بمساعدة الأهالي إلا أن النار وصلت إلى زوجين، مما تسبب في مصرعهما.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى المنصورة الدولي استقبلت جثتين متفحمتين، اليوم، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وهما: "سعدية محمد عنان 60 سنة جثه متفحمة نتيجة الحريق ، وسيد منصور محمد عوض 67 سنة المشهور بـ "عم السيد الترزي" جثة متفحمة بنفس الحريق .