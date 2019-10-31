تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لمشاجرة سجلتها كاميرات المراقبة.

وظهر في الفيديو مراهق يختلف مع شاب آخر، فأحضر سلاحا آليا وأطلق عليه النار أمام الجميع في مدينة المنزلة بالدقهلية.