مجهز لذوي الإعاقة.. خدمات على موقع جامعة المنصورة الفائز بجائزة التميز

حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات في جامعة المنصورة على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية، كما نالت حصلت كلية الطب جامعة المنصورة على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي فئة الكليات الحكومية على مستوى جامعات مصر.

"الوطن" أجرت جولة داخل موقع جامعة المنصورة الحاصل على جائزة التميز الحكومي، حيث نال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة على المركز الثاني في الجائزة في تقديم الخدمات الذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية.

مجهز للأشخاص ذوي الإعاقة

توجد على كل صفحات الموقع علامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر عدة خدمات تمكنهم من التعامل مع الموقع بطرق مختلفة، من بينها التعامل الصوتي مع الموقع، مخصص للمكفوفين للتعامل معه عن طريق السمع، حيث يصبح ناطقا بالعربية.

كما يوجد بالموقع خاصية تغير لون خلفية الخط بحيث يصبح أكثر وضوحا لضعاف البصرة، بالإضافة إلى خاصية زيادة حجم المسافات بين الكلمات وبعضها البعض، وخدمات أخرى من بينها أبراز الروابط حيث تصبح بلون مختلف، وخدمة تكبير حجم الخط.

قسم الخدمات الإلكترونية

يحوي الموقع قسما خاصا للخدمات الإلكترونية والذي يشمل عدة أيقونات من بينها المكتبة المركزية والتي تضم قسما للأخبار عن المعارض التي تقام في المكتبة، بالإضافة إلى قسم للأنشطة الثقافية المختلفة في كل أنحاء مصر.

كما تضمن قسم الخدمات الإلكترونية النماذج التي يحتاجها طلاب الجامعة لاستخراج أي أوراق رسيمة أو التقديم في أي برنامج، بالإضافة إلى أي استمارة سوف يحتاجها طلاب الدرسات العليا.

الروابط السريعة

ويحوى الموقع أيضا أيقونات لروابط سريعة لعددة خدمات مختلفة من بينها الأخبار، أرشيف الأخبار، البريد الإلكتروني، المؤتمرات والدورات، السيرة الذاتية، المنح الدراسية، الوظائف المطلوبة، نتائج الطلاب والدراسات العليا، وأخيرا اسأل رئيس الجامعة.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ما ينعكس أثره على المواطن، للارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.