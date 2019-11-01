ليفربول ويوفنتوس يحتلان صدارة قائمة تريندات جوجل مصر

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نتيجة مباراة ليفربول

تبذل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز محاولات حثيثة مع رابطة كرة القدم الإنجليزية من أجل تأجيل المباراة المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا بربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إلى شهر يناير المقبل، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم.

تقارير إنجليزية: محاولات لتأجيل مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

أبدى ريان برويستر لاعب فريق الشباب في ليفربول، إعجابه البالغ بالمستوى الذي يظهر به الثنائي محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني وزميله السنغالي ساديو ماني منذ بداية الموسم الجاري في جميع المسابقات التي ظهرا فيها سويا.

ورغم تميز الفرعون المصري بعامل السرعة داخل الملعب، إلا أن جوهرة ليفربول الصاعدة قال في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية، أنه يرى تفوق ساديو ماني على زميله المصري "صلاح" في هذا الجانب، إذ أنه يرى السنغالي يتطور بشكل ملحوظ منذ العام المنقضي، في محاولة للحاق بنجم الفريق وهدافه الموسمين الماضيين.

موهبة ليفربول: صلاح ليس الأسرع وماني يستحق لقب الأفضل في العالم

نشر الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر "صلاح" في الصورة ومعه مجسم لعنكبوت أسود، وكتب هداف الدوري الإنجليزي في العامين الأخيرين "أبذل أقصى جهدي لكي أبدو مخيفا".

مستخدما العنكبوت الأسود.. محمد صلاح يحتفل بعيد الهالويين

يوفنتوس

اختتمت أمس الخميس، مباريات الجولة الحادية عشرة، من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2019 - 2020، بإقامة 3 لقاءات.

برشلونة أسقط بلد الوليد على ملعب "كامب نو"، بنتيجة 5-1، سجل ليونيل ميسي هدفين، لويس سواريز هدف، وهدف لكل من كليمونت لينجليت وأرتورو فيدال.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ11.. برشلونة يتصدر وريال مدريد وصيفًا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المهاجم النرويجي ايرلينج براوت هالاند لاعب نادي سالزبورج النمساوي، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن النادي الإيطالي أصبح أحدث المنضمين لسباق التعاقد مع المهاجم صاحب الـ19 عاما، بعدما لفت اللاعب الشاب أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

يوفنتوس مهتم بضم مهاجم سالزبورج الواعد