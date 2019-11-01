قالت دار الإفتاء المصرية إن شهر ربيع الأول هو شهرٌ رفع الله قدره وأعلى شأنه؛ بميلاد سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقدوم هذا الشهر في كل عام يُذكِّرنا بتلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة.

وأضافت الدار، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة المولد النبوي الشريف، أنه إذا ذُكِرت الشهور فحيَّ على ربيعٍ الأول، وإذا ذُكِرَت الأيامُ فحبَّذا يومُ الاثنين.

وأشارت الدار إلى أنه إذا عُدَّت الأوقاتُ فما أبهى طلعةَ الفجرِ التي شهدت مولد الحبيب محمد: "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" فما أعْظَمَهَا من مُناسَبَةٍ كريمةٍ عمَّ بِها النُّورُ أرجاءَ المعمورةِ.