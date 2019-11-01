الاتحاد من أجل المتوسط يشارك بنموذج محاكاة في منتدى شباب العالم

أكد الاتحاد من أجل المتوسط، مشاركته بنموذج محاكاة في منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر ديسمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن التوصيات التي ستخرج من المحاكاة ستكون بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به في بلورة استراتيجية 2020 - 2030 التي يأمل الاتحاد الانتهاء من إعدادها العام المقبل.

ودعا الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الشباب للتقدم للمشاركة في هذا النموذج الذي سيحاكي أعمال الاتحاد، معتبرًا أن منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر أحد أكثر المنتديات نجاحًا في العالم وأهم منصة للشباب على الساحة العالمية.

وأوضح الاتحاد أن منتدى شباب العالم فرصة جيدة للجمع بين ممثلي منظمات الشباب العالمي وواضعي السياسات؛ لمناقشة كيفية إشراك الشباب في البرامج الدولية الطموحة، بما في ذلك المساعي العالمية لمواجهة الأيدلوجيات المتطرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

والاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تجمع بين بلدان الاتحاد الأوروبي كلها و15 بلدًا من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.