ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أولى الدوريات الروسية-التركية المشتركة، انطلقت من منطقة الدرباسية، تنفيذا لاتفاق سوتشي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توصلا إلى اتفاق في 22 أكتوبر الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، حول انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.

ويشن الجيش التركي عدوانا على شمال سوريا، وتقول أنقرة إن هدف العملية العسكرية إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على حد زعمها.

لكن الجيش التركي علق عملياته في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة.

وأعقب ذلك اتفاق تركي-روسي في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.