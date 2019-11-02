أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى، بسرعة إنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها بعد فقد حياته دهسا بالقطار ونجاة ابنتها من الحادث وإصابتها بكدمات وسحجات وجروح قطعية وتسليمها إلى ذويها.

كما باشر رئيس النيابة العامة بمركز زفتى دوره في الإطلاع على تقرير الطب الشرعي وإنهاء تصاريح دفن الجثة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة إلى ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، باصطدام قطار بسيدتين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بزفتى، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، برئاسة العقيد أحمد خيري جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة والرائد محمود العرنوسي، رئيس مباحث مركز زفتى، وتبين مصرع سيدة تدعي "م.ن" وإصابة ابنتها "أميرة.ت"، 19 سنة مقيمة بقرية فرسيس، خلال عبورهما من مكان غير مخصص للعبور.

وأفاد شهود عيان، لـ"الوطن"، حسب ما رصدته كاميرات مراقبة خاصة بمحل تجاري بمحيط موقع الحادث، أن السيدة أقدمت على عبور قضبان السكك الحديدية ودفع ابنتها بعيدا عن خط سير القطار، ما تسبب في وفاتها وإصابة ابنتها بكدمات وسحجات متعددة بالأطراف وبتر باليد.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، والفتاة المصابة طوارىء المستشفى ذاتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر وأخطرت النيابة العامة للحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.