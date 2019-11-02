أحبط رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامي صبحي مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه سامح راهر مأمور اللجنة في راكب مصري نظرا لارتباكه، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة مصطفى الصاوي مأمور الفحص وجرى تأكيد الاشتباه.

وقرر فوزي العميري نائب مدير الجمرك تكليف عبد الله حمدي مأمور الجمرك تحت إشراف عبد العال نعمان مطار مدير الحركة المشرف على الصالة؛ لتفتيش حقائبه فتبين وجود 46 كيلو من مستلزمات طب وجراحة الأسنان عبارة عن أدوات الحشو والغرس والخلع والعمليات غاليه الثمن مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 125 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.