ضبط طن ونصف مخللات و3 آلاف قطعة حلوى بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط طن ونص مخللات، و3 آلاف و400 قطعة حلوى، و150 كيلو جرام حلوى، و85 كيلو جرام رنجة، و384 عبوة مواد غذائية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط طن ونص مخللات، و3 آلاف و400 قطعة حلوى، و150 كيلو جرام حلوى، و85 كيلو جرام رنجة، و384 عبوة مواد غذائية، وجميعها سلع غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما جرى ضبط 30 قضية عدم حمل شهادة صحية، و11 قضية عدم إعلان عن أسعار، وحررت المحاضر اللازمة.