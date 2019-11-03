أعادت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، فتح طريق "زفتي – دمنهور الوحش" عقب وقوع حادث سير نتيجة تصادم سيارة ملاكي ودراجات نارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وجرى الدفع بأوناش ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سير بين دراجات نارية وسيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.