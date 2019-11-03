قررت محكمة جنايات الطفل والمنعقدة بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن تأجيل محاكمة قاتل نرجس شعبان والمعروفة إعلاميا ب "شهيدة الشرف"، والمتهم فيها " أ.م.ف" 17 سنة، لدفاعها عن شرفها بعد محاولة المتهم إقامة علاقة غير شرعية معها، لجلسة الأحد 24 نوفمبر الجاري .

تعود أحداث الواقعة، بالعثور على جثة المجني عليها مقتولة داخل منزل، بقرية بمركز تلا، على يد مجهول في منزل تحت الإنشاء، وتبين العثور على جثتها مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها مصابة، وما تبين أنها مصابة بجرح ذبحي وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة تلا، برئاسة المقدم محمد داوود مفتش المباحث، والرائد احمدالشافعي رئيس مباحث تلا، قد تمكنت من فك لغز مقتل "نرجس"، وإلقاء القبض علي المتهم "أ.م" 17 سنة، لقتله "نرجس" لرفضها إقامة علاقة جنسية معه.