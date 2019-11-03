أدانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا بقرية "إنديليمان" في شمال شرقي مالي، ما أسفر عن مقتل 54 شخصا وخلّف أعداداً كبيرةً من الجرحى.

وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب مالي الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت دعم مصر لمالي في تجاوز ذلك الحادث، مجددة مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي، فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع صباح أمس السبت في شمال شرقي مالي اسفرت عن مقتل جندي فرنسي.

وقال التنظيم في بيان، عبر تطبيق "تليجرام": "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة". وكان التنظيم الإرهابي، تبنى في وقت سابق هجوما استهدف أمس الأول الجمعة الجيش المالي في المنطقة نفسها واسفر عن مقتل 49 جنديا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".