بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، مع سفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع المنفذة للسودان وسبل تعزيزها، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن السفير السوداني قدم شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات الجليلة المقدمة للشعب السوداني خلال الأزمات الإنسانية التي تعرض لها.

وفي سياق متصل، بحث الربيعة مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل، تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وخصوصًا المجال الإنساني، وذكرت وكالة "واس" السعودية، اليوم، أن المستشار السعودي أطلع المسؤول الفرنسي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية، التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها اليمن، فيما أشاد جان ماري بوكيل بالدور الإنساني المميز للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه المساعدات المتنوعة لكل الشعوب والدول المحتاجة.