تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة، تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل عيد الحب المصرى والذي يوافق اليوم 4 نوفمبر قائمة تريندات جوجل وكانت كلمة "عيد الحب المصري" هي الأكثر بحثًا عبر محرك البحث خلال الساعات الماضية.

ويحتفل المصريون بـ"عيد الحب" أو valentine day يوم 4 نوفمبر من كل عام، على عكس العالم كله، الذي يحتفي به في 14 فبراير، ولهذا الاختلاف قصة كان بطلها الكاتب الصحفي مصطفى أمين.

بدأت الحكاية من 4 نوفمبر 1988، عندما خرج من السجن الكاتب الصحفي مصطفى أمين، وأصيب بالدهشة حينما شاهد جنازة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لا يسير بها سوى 3 رجال فقط، فتعجب من المشهد؛ فالمعروف عن المصريين أنهم يشاركون في جنازات بعضهم البعض، حتي ولو كان الميت لا يعرفه أحد.

كتب مصطفى أمين في عمود "فكرة" بجريدة " أخبار اليوم" أنه يقترح أن يكون يوم 4 نوفمبر من كل عام عيد الحب المصري، وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له مصطفى أمين في ذلك الوقت بسبب فكرته نظرًا لأن الناس اعترضوا على كونه عيد للعشق والغرام وأنه يدعو لذلك، إلا أنه منذ ذلك الوقت وقد أصبح 4 نوفمبر عيد حب مصري، ومن هنا جاء أصل التسمية.

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