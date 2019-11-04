استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور طايع عبداللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2019/2020.

وأوضح التقرير أنّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864، بينهم 14222 طالبا بنسبة 57.2% و10642 طالبة بنسبة 42.8%؜، ويبدأ تلقي الطعون وفحصها اليوم، وتعلن قوائم الكشوف النهائية غدا.

ونظرا لصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأحد الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2019/2020، ليصبح يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر، وهو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني المعلن مسبقا.