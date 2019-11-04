شهدت الساعات القليلة الماضية عدة جرائم، تجرد فيها الجاني من جميع الروابط الأسرية، نتيجة أسباب مختلفة، فالخيانة دفعت الزوجة لقتل زوجها، والخلافات المالية طغت على مشاعر الأبوة، ونيران الطمع اشتعلت في قلب الزوج ليحرق زوجته.

البداية كانت في منطقة محلة البرج في مدينة المحلة الكبرى، حيث تعدى زوج بالضرب على زوجته بالأيدي ثم أضرم النيران في جسدها لخلافات أسرية، طمعًا في ميراثها، وضبط المتهم وعرض على النيابة العامة وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لوفاة الزوجة متأثرة بإصابتها بحروق.

وتؤكّد شقيقة المجني عليها، لـ"الوطن" أنَّ زوج شقيقتها كان ظالمًا حيث طمع في ميراث والدها بعد وفاته، وكان دائم الرفض للعمل والإنفاق على منزله بدعوى عدم وجود شغل، وكان يحمّل شقيقتها "شيماء" فوق طاقتها، وكان يطلب منها شراء هواتف حديثه، ونظارات باهظة الثمن، وكان يعتدي عليها طوال 8 سنوات.

امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها.. ورجل يحرق زوجته

وفي يوم الخلاف الأخير تعدى الزوج عليها بالضرب بالأيدي والأرجل لاعتراضها على إعطائه مبالغ مالية على سبيل الاقتراض من ميراثها، فتحول إلى ذئب مسعور وتجرد من المشاعر الإنسانية وأضرم النيران في جسدها بعد معركة دامية وتشابك بالأيدي استمرت أكثر من ساعتين.

قرية الغنامية التابعة لمركز أشمون، شهدت جريمة أسرية أخرى كان دافعها الخيانة، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها بمعاونة عشيقها، قبل أن يجرى القبض عليهما وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة، إلى إعداد الزوجة، بمساعدة عشيقها، كمين لقتل زوجها، ويدعى "م.ش"، (42 عامًا - مقيم بقرية الغنامية)، وقتلاه بعد مشاجرة بينهم، وألقياه في "بحر زفتى" من أعلى كوبري بنها، ونقلا الجثة في سيارة كان يستقلها القاتل، واعترفا بالجريمة كاملةً بعد القبض عليهما.

وفي مركز جرجا بمحافظة سوهاج، تسببت الخلافات والمشكلات الأسرية بين رجل ونجله في إطلاقه الرصاص عليه من "فرد روسي" بحوزته، فأصابه بطلق ناري بالفخذ، ونقل المصاب لمستشفى جرجا للعلاج، وألقت الشرطة القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة.