بعد 10 ساعات كاملة.. السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق في مصنع موتوسيكلات قليوب، الذي شبت فيه النيران، في الخامسة مساء أمس الاثنين، بعد 10 ساعات كاملة استمرت فيها النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحريق عن انهيار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران، نتيجة صعوبة السيطرة عليها من قبل قوات الحماية المدنية، وبلغ عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماده حوالي 40 سيارة، حيث بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق في ظل تواجد قوات الحماية المدنية للسيطرة التامة على الأدخنة وألسنة اللهب.

كان مدير أمن القليوبية، قد تلقى بلاغا، في الرابعة مساء الاثنين، يفيد بنشوب حريق بمبنى مصنع أبوحوا للدراجات البخارية بمنطقة كفر أبو جمعه بقليوب.

انتقل على الفور العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، وحامد طلبة، رئيس مدينة قليوب ت لموقع الحريق، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء في الساعات الأولى للحريق إلا أنها لم تستطع السيطرة عليه، وتم رفع العدد لـ 16 سيارة إطفاء لكنها أيضا لم تستطع السيطرة عليه من شدته بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.

وفور علمه بالحريق توجه على الفور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب، للإشراف على إخماد الحريق، يرافقه حامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأمر الدكتور محافظ القليوبية بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تمت الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بـ 4 عربات للإطفاء الرغوي، لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقال رئيس مجلس مدينة قليوب، إن الحريق اندلع في الـ 5 مساء الاثنين بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر، نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الطوابق الثلاث، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وأعلن "طلبة" أن الحريق أسفر عن 4 حالات اختناق في صفوف المواطنين من أصحاب المصنع والعمال، الذين يساعدون فى إطفاء الحريق مع الحماية المدنية.

وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وقطع الغيار، دون خسائر في الأرواح حيث يجري محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.