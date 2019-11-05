الكل شارك في إخماده.. القصة الكاملة لحريق الـ 10 ساعات بمصنع قليوب

نشب حريق هائل في مصنع دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، واستمر لمدة 10 ساعات كاملة قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للحادث فيما يلي:

بداية القصة تعود حينما اندلع الحريق، أمس، في الخامسة مساءا بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 مترا، نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل إلى الثلاث طوابق.

محافظ القليوبية: مبنى المصنع المحترق بدأ في الانهيار

وقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن مبنى المصنع المحترق بدأ في الانهيار بفعل الحريق، وجار التعامل مع الموقف دون خسائر في الأرواح.

إصابة 4 عمال بالاختناق خلال مشاركتهم في إطفاء حريق مصنع قليوب

فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق، خلال مساعدتهم، أمس، في إطفاء الحريق الضخم بالتعاون مع رجال الحماية المدنية.

محافظ القليوبية يشن حملة للتفتيش على المصانع

بينما كلف المحافظ، حامد طلبة، رئيس مدينة ومركز قليوب، بشن حملة مكبرة بالتعاون مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بالمرور والتفتيش على كل المنشآت الصناعية، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وتوافر معدات الإطفاء في أعقاب الحريق الهائل الذي التهم مصنع "أبو حوا" للموتوسيكلات.

16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع موتوسيكلات في قليوب

فيما أكد محافظ القليوبية، أنه جرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء لإخماد حريق مصنع موتوسيكلات قليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه عدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الاستعانة بإطفاء القوات المسلحة والبترول للسيطرة على الحريق

وجه محافظ القليوبية، بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بسيارات إطفاء القاهرة والجيزة والقوات المسلحة وشركات البترول، والدفع بـ 4 عربات للإطفاء بالرغاوي لمحاولة السيطرة على الحريق.

انهيار الجزء الثاني لمصنع قليوب المحترق ومواصلة الجهود لإخماد النيران

وانهار الجزء الثاني من مصنع أبو حوا للدراجات البخارية، نتيجة الحريق الذي نشب به وعكفت قوات الحماية المدنية على إطفائه.

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك بعد 10 ساعات كاملة استمرت فيها النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا".

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات، وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح، حيث يجري محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكاوتش، والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.