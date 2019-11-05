سرد عُمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، عددًا من الأعمال الفنية التي لم يتمكن والده الراحل من استكمالها، وذلك خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، حيث قال عُمر عن أبيه: "مشاركتك في أي فيلم كانت بتديله معنى وطعم.. إفيهاتك محفورة في عقول الناس مش مجرد كلام دي حقيقة انت كبير أوي يا أبويا أوي".

وقال نجل الفنان إن والدة كان من المقرر أن يُشارك في مسلسل "الزيبق 2" والجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، و"ماما حلوة" و"الخوذة"، ولكن لم يستكملها، حيث قال "دي حاجات كان هيعملها بس القدر والنصيب".

وسرد عُمر عددًا من الأفلام التي شارك فيها والده مثل "طباخ الريس، حاحا وتفاحة، قصة الحي الشعبي، الفيل في المنديل، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في تايلاند، جاءنا البيان التالي، 4g الجيل الرابع، ملائكة الشوارع، أبو العربي، غبي منه فيه، خالتي فرنسا، عمارة يعقوبيان، التجربة الدنماركية، ليه خلتني أحبك، اوعى وشك إخناتون في مراكش، بخيت وعديلة، هوا في إيه، حريم كريم، عوكل، صياد اليمام، كلام في الحب، اللبيس، شجيع السيما، بعد الخميس، عودة الندالة".

وعن مسرحياته: "بابا جاب موز، أنا ومراتي ومونيكا، سكر هانم، مراتي زعيمة عصابة، فارس وبني خيبان، البعبع، بهلول في إسطنبول، سيبوني أغني، رسمي فهمي نظمي، ليلة زفاف المرحوم، دو ري مي فاصوليا، كحيون ربح المليون، المستخبي، أخويا هايص وأنا لايص، المحظوظ وأنا".

وعن المسلسلات، قال "النوه، حلم الجنوبي، مبروك جالك قلق، العراف، الزيبق، عزمي وأشجان، عيش أيامك، بث مباشر، جوز ماما، حامد قلبه جامد، المرافعة، عيلة حاحا، من غير ميعاد".

واختتم تدوينته بعبارة "أنا يمكن أكون ناسي حاجات كتير أوي عملها وأنا صغير رصيد كبير أوي يا أبويا تعبت فيه وشوفت المر عشان توصل للمكان دي أنا فخور بيك ليوم الدين وهفضل أصون اسمك عشان ده تاج على راسي، الله يرحمك ويجمعنا بيك في الجنة دمت عظيم، دمت طيب الذكر".