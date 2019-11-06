روت الأستاذة الجامعية المثيرة للجدل منى برنس، قصة لقائها مع الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ونشرت برنس صورة لها بـ"سيقان عارية" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة: "طب الحق أقول ذكرياتي مع الشعراوي بقي قبل ما التريند يخلص".

وحكت برنس: "زمان وأنا طفلة صغيرة كنا بنتغدى، العيلة يعني، في مطعم في شارع قصر العيني وكان الشعراوي بيتغدى مع ناس في صالة خاصة، وأنا شفته وقلت لبابا الشعراوي الشعراوي.. باعتباره نجم تلفزيوني بقى كنا بنتفرج عليه يوم الجمعة".

وتابعت: "رحت سلمت عليه لوحدي والراجل حط إيده علي راسي وضحك وقال لي، أنبتك الله نباتا حسنا".

وتابعت ساخرة: "وعنها.. وأهو زي ما انتوا شايفين أنبتني أحسن نبات والله.. مافيش بعد كدة بقى وده شكل النبات بعد 40 سنة من حطة إيد الشعراوي".

وردت برنس على تعليق الكاتبة نجلاء خليل التي قالت لها: "حضرتك حرة في نفسك لا تقحمي الإمام ربما تتحقق دعوته فالعبرة بالخواتيم"، لترد عليها منى برنس قائلة: "حضرتك أنا بحكي موقف حصل زمان.. وأنا نبات حسن بدعوته أو من غير".