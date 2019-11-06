مصادر: حجز موظفي أمن قصر العيني في واقعة رش الزيت على مقاعد المرضى

قالت مصادر قضائية، إن 3 متهمين من أفراد أمن مستشفى القصر العيني محتجزين على ذمة التحريات في واقعة إلقاء الزيت على مقاعد المرضى بالمستشفى.

وبدأت النيابة التحقيق مع المتهمين الثلاثة أمس واستمعت إلى أقوالهم حول إلقاء الزيت على مقاعد المرضى بالمستشفى لإجبارهم على المغادرة وفي نهاية جلسة التحقيق التي عقدت أمس بمقر النيابة قررت النيابة حجزهم على ذمة التحريات المتعلقة بالواقعة على أن تواجههم النيابة بتلك التحريات عقب ورودها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على أحد المتهمين من أفراد الأمن بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للواقعة والموظف يلقي الزيت على مقاعد المرضى لإجبارهم على المغادرة ثم قام موظفين آخرين بتسليم نفسهما للنيابة للتحقيق معهما في ذات الواقعة.