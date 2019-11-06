بعد وفاته.. 6 معلومات عن مدرب الأسود محمد الحلو

توفي منذ قليل مدرب الأسود محمد الحلو بعد صراع مع المرض، على أن تكون صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وسيكون العزاء الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية، وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدرب الأسود:

- كان "الحلو" قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية، تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.

- محمد الحلو هو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي، وتدريب الأسود في مصر والعالم العربي وهو آخر نسل العائلة.

- جده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك الحلو عام 1889، وكان له دور واضح لسنوات عديدة في إبراز صورة السيرك القومي .

- عائلة الحلو هي التي أسست السيرك القومي في مصر، لايزال أفرادها يعملون في ترويض وتدريب الأسود والنمور في السيرك حتى اليوم.

- تقدم لوبا، ابنة محمد الحلو عروض الأسد في السيرك، وكذلك ابنته الأخرى أوسا الحلو، والاثنتان ورثتا المهنة الخطرة عن والديهما وأجدادهما.​

- تعرض "الحلو" لإصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي يخضع لها منذ عدة أشهر، مما أدى دخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة، إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

- تواصلت أسرته مع نقابة المهن التمثيلية فى أواخر حياته باعتباره عضواً بها، وطلبت أن يكون العلاج على نفقة الدولة، وبالفعل استجابت "النقابة" على الفور لطلبه.