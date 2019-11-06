أعلنت اللجنة العليا المُشْرِفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2019/2020، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالبين إسلام يسري، وأية محسن، ممثلين عن الطلبة والطالبات، عن إجمالي أعداد المتقدمين والكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا لعضوية لجان الأنشطة بكليات الجامعة العشرين، والذي بلغ عددهم 863 طالبا وطالبة بإجمالي 506 طلاب و357 طالبة، وذلك بعد فحص الطعون المقدمة من 62 طالبا وطالبة بكليات التمريض، والزراعة، والعلوم، والتربية الرياضية، والحقوق، بالإضافة إلى تظلمات الطلاب وبعد التأكد من توثيق أنشطتهم.

ووفقاً للجدول الزمني المعدل لانتخابات الاتحادات الطلابية بعد صدور قرار مجلس الوزراء، باعتبار يوم الأحد المقبل أجازة رسمية، تبدأ غداً الخميس انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعقد انتخابات جولة الإعادة الاثنين 11 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وأخيراً بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك في الرابع عشر من نفس الشهر.