فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابى ضم عدد 3 متهمين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط"، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (16 مليون جنيه).

وفى سياقٍ متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابى ضم عدد 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (2 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.