قتلى في هجوم على موكب شركة كندية في بوركينا فاسو

تعرض موكب تابع لشركة تعدين كندية ويضم عمالا من بوركينا فاسو لهجوم في شرق الدولة الأفريقية أسفر عن سقوط "عدد من القتلى والجرحى"، وأعلنت شركة "سيمافو" في بيان، اليوم، أن الهجوم استهدف موكباً من خمسة باصات يقل عمالا ومتعهدين ومورّدين على ارتباط بشركة التعدين، وكان يتنقل بمرافقة عسكريين.

ووقع الهجوم على بعد 40 كلم من منجم بونجو التابع للشركة الكندية والذي لم يتضرر بحسب الشركة.

وقدمت "سيمافو" في بيانها تعازيها "إلى عائلات الضحايا"، مؤكدة "دعمها المطلق لقوات الأمن في بوركينا فاسو".

وتملك الشركة التي تتخذ مقرا لها في مونتريال منجمين في بوركينا فاسو هما بونجو في الشرق ومانا في غرب البلاد.

ويشهد هذا البلد منذ خمس سنوات أعمال عنف تنسب إلى حركات إرهابية، بعضها على ارتباط بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت الاعتداءات الإرهابية المتزايدة والدامية منذ مطلع 2015 ولا سيما في شمال البلاد وشرقها، عن سقوط حوالى 649 قتيلا بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، وحوالي 500 ألف نازح وفق تعداد الأمم المتحدة.