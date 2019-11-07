في تصريحات سابقة، كشف الفنان الراحل هيثم أحمد زكي سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة مسرحية "العيال رجعت"، التي كانت امتداداً لمسرحية "العيال كبرت" التي شارك والده الفنان الراحل أحمد زكي في بطولتها عام 1979.

وقال زكي لـ"الوطن"، إنه تخوف من خوض هذه التجربة، بدعوى أن "العيال كبرت" واحدة من أهم 5 مسرحيات في تاريخ المسرح العربي، مضيفاً أنه رفض المخاطرة بتجسيد دور والده في هذه المسرحية.

ووصف الفنان الراحل، الممثلين المشاركين في العرض بأصحاب القلوب الميتة، لأن مقارنتهم بأبطال المسرحية الأصليين لن تكون في صالحهم، بحسب قوله.

"العيال كبرت" من بطولة حسن مصطفى، كريمة مختار، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، نادية شكري.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.