الوحدة أحيانا تكون عبئا آخر على الإنسان بجانب متاعب وأوجاع الحياة اليومية، وقد عانى الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي من الوحدة، خصوصا أنه عاش معظم أيام حياته يتيما، حتى توفي وحيدا في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس بمنزله عن عمر 35 عاما.

"هيثم" لم يكن الفنان الوحيد الذي عانى من نار الوحدة قبل وفاته، فهناك فنانون لاقوا المصير المأساوي نفسه..

أحمد مظهر

يعد أحمد مظهر أحد أعلام الفن المصري، ووُلد بالقاهرة عام 1917، تخرج في الكلية الحربية عام 1938، وهي الدفعة التي كانت تضم كلا من جمال عبدالناصر وأنور السادات وعبداللطيف البغدادي، وحسين الشافعي، وكان ضمن الفريق المصري للفروسية، تم تعيينه في منصب قائد مدرسة الفروسية بعد الثورة، استقال من الجيش ليتفرغ للعمل في التمثيل، وبرع في الأدوار التاريخية، واستمر إبداعه حتى كبر في السن وتفرغ للاهتمام بحديقته وصارع المرض ومات وحيدا عام 2002.

يوسف عيد

ولد الممثل يوسف عيد بحي الجمالية بالقاهرة عام 1948، بدأ مشواره الفني في المسرح من خلال مسرحية "نحن لا نحب الكوسا"، وقد اشتهر الممثل يوسف عيد بأداء الأدوار الكوميدية الصغيرة، فشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية منها فيلم "الناظر" وفيلم "التجربة الدنماركية"، ومسلسل "تامر وشوقية"، ومسرحية "شارع محمد علي"، وآخر أعماله "صنع في مصر"، وتوفي عام 2014 وحيدا في منزله بنوبة قلبية.

ماهر عصام

فنان شاب من مواليد 5 أكتوبر 1979، برع في التمثيل منذ طفولته، حيث شارك في أواخر الثمانينيات في فيلم "النمر والأنثى" مع عادل إمام، وفي أواخر أيامه عاش وحيدا بعد وفاة والدته، وفي يونيو 2018 تدهورت حالته الصحية لإصابته بنزيف في المخ ثم رحل عن دنيانا.

وائل نور

حقق وائل نور، المولود عام 1961، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عمل مع الفنان الراحل فريد شوقي الذي تبناه فنيًا في "البخيل وأنا"، كما لمع في مسلسلات أخرى، منها "ذئاب الجبل، صابر يا عم صابر" حتى صار رصيده الفني من المسلسلات 80 مسلسلا تليفزيونيا، وبعد اختفائه عن السينما لسنوات طويلة، عاد من خلال فيلم "الليلة الكبيرة"، ثم عرض مسلسله الأخير "شقة فيصل" في رمضان 2019 بعد وفاته حيث إنه صوره عام 2016 وهو العام الذي توفي فيه وائل نور عن عمر ناهز 55 عامًا، حيث مات وحيدا بمنزله في حي العجمي بمدينة الإسكندرية إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته قبل الانتهاء من تصوير مشاهده في "شقة فيصل".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.