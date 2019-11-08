120 ألف منبر تحتشد لعرض صور من حياة الصحابة.. وترجمة الخطبة لـ 17 لغة

أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة اليوم إلى 17 لغة، إضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الأوقاف في بيان لها: في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، ننشر خطبة الجمعة بـ17 لغة.

أكدت الأوقاف أن اللغات المترجمة بالإضافة لما يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بالصوت والصورة، وذلك يتم من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.وتحشد وزارة الأوقاف منابرها علي مستوي الجمهورية والتي يقدر عددها بـ 120 ألف منبر للحديث حول صور مشرفة من حياة الصحابة.

وأكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة (صور مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم) يتناول الحديث عن صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم ) الذين اصطفاهم الله (عز وجل) لصحبة نبيه (صلى الله عليه وسلم).