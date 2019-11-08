أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، إلغاء 600 رحلة جوية، اليوم، مع دخول الإضراب، الذي نظمه أفراد طاقم الضيافة بالشركة، يومه الثاني، وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها تنطلق في الأساس من مطاري فرانكفورت وميونخ، مشيرة إلى أنه تم إلغاء 700 رحلة جوية في اليوم الأول من الإضراب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأشارت "لوفتهانزا"، إلى أن نحو 180 ألف راكب تأثروا جراء الإضراب الذي دعت إليه نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا "يو إف أو"، في إطار النزاع مع لوفتهانزا بشأن الرواتب والوضع القانوني للنقابة، متوقعة أن تتأثر بعض الرحلات الجوية غدا السبت على الرغم من أن الإضراب من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق اليوم.

وشهدت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا منذ أمس الخميس إضرابا "كبيرا" للطواقم أرغمها على إلغاء 1300 رحلة خلال يومين ما أثر على 180 ألف مسافر. وبدأ الإضراب تلبية لدعوة نقابة الطواقم الجوية "يو إف أو" أمس الأول الأربعاء، وأعلنت شركة الطيران الألمانية أنها ألغت 700 رحلة أمس الخميس. وفي فرانكفورت أكبر مطارات البلاد، كان الوضع هادئا كما نقلت وكالة الانباء الألمانية عن متحدث بعد أن أبلغت لوفتهانزا المسافرين بالأمر ونصحت المعنيين بهذا الإجراء عدم التوجه إلى المطار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.