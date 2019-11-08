قالت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية في واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، إن جهات التحقيق أصدرت قرارا بالتحفظ على شقة "هيثم" لحين ظهور الورثة.

وأضافت المصادر، أن قوة من المباحث أجرت تغييرا في "كالون" شقة "هيثم"، حيث جرى وضع المفتاح تحت تصرف جهات التحقيق بقسم شرطة الشيخ زايد لحين ظهور الورثة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة هيثم أحمد زكى

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر 35 عاما.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.