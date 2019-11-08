أعلنت أميمة إبراهيم، مدير عام مركز جنوب سيناء، لدعم المرأة انطلاق برامج التدريب لدورات "اليوم الواحد" الاثنين المقبل، بمركز دعم المرأة بمدينة الطور أمام مبنى الآثار وميناء الصيد طريق الكورنيش.

وأكد مدير مركز جنوب سيناء على دعم المرأة أن البرنامج منحة مجانية في الإشغال اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على أيدى مدربات ومدربين ذو مهارة عالية.

وأوضحت أن البرنامج مستمر على مدار أسبوعين بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، يجرى خلاله التدريب الاحترافي على مشغولات الكروشيه والخياطة.

وأضافت أن السيدات التي ترغب في الالتحاق بالبرنامج التدريبي تسجل اسمها، بمركز دعم المرأة أو بوحدة المرأة بديوان عام المحافظة أو بالإدارة العامة لشؤون التنمية بمجمع المصالح الحكومية.