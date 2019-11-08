انطلقت، مساء اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة بشوارع مدن محافظة أسوان، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بمشاركة الطرق الصوفية والآلاف من المواطنين.

في مدينة كوم أمبو، انطلقت الزفة برعاية أنصار رئيس جمعية الزهراء للتنمية محمد صلاح زايد بقرية الكاجوج، ونظموا مسيرة حاشدة تقدمتها الخيول وطافت جميع أنحاء القرية واستقبلها الأهالي بتوزيع الحلويات والعصائر.

كما نظمت مسيرة حاشدة بشارع بورسعيد بكوم أمبو شارك فيها الآلاف من الأهالي والطرق الصوفية، حيث تتضمن المسيرات الأناشيد والمدائح النبوية، كما قام المشاركون بتوزيع الحلوى، وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ.

وفي مدينة أسوان، نظمت الطرق الصوفية مسيرة بطريق الكورنيش والشوارع الجانبية مرددين المدائح النبوية، وفي مدينة دراو، نظم أهالي المدينة مسيرة بالخيول، بالإضافة إلى ترديد المدائح النبوية.

وعقب انتهاء المسيرة تزاحم المشاركون في الاحتفالية على الأسواق، لشراء حلوى المولد، كما نظمت الطرق الصوفية احتفالية داخل سرادق تضمن الأناشيد والمدائح من كبار المنشدين.