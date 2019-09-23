الإحصاء يصدر العدد العاشر بعد المئة من كتابه السنوي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 (الإصدار العاشر بعد المئة)"، الذي يعد مرجعا إحصائيا شاملا للإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز، بالمشاركة مع الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية، تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في مجالات "التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعدلات النمو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة:، على المستوى الإجمالي ومستوى المحافظات.

كما يشمل الإصدار الجديد عناصر بيانات إضافية عن إحصاءات الجغـرافيا والمناخ، السكان، الإسكان، الاستثمار، وأتيحت البيانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز للمستخدمين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23 /9/2019. www.capmas.gov.eg.

ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، واستجابة لمطالب الباحثين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية.