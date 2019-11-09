أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، أنة تم افتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي بالدقي برعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعه وحضور قيادات وزاره الزراعة.

وقال عبد الفتاح أن أجهزة الحي تقوم بتطوير وتجديد المركز التكنولوجي بناءً علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاهتمام بالمراكز التكنولوجية للأحياء والمدن لتوفير مكان لائق لإستقبال المواطنين ولتقديم الخدمات المختلفة مع السرعه و إلانجاز.

وأشار رئيس حي الدقي إلي أن أجهزة الحي استجابت لشكاوي المواطنين بسرعه لإصلاح ماسورة مياه شرب ٨ بوصة برقم ٥٣ شارع مصدق لافتاً إلي أن عملية الإصلاح استغرقت 20 دقيقة.