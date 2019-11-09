قالت إيمان عطية، عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن كل أفراد العائلة تشعر بالصدمة الكبيرة لوفاة نجل أخيها، "لحد دلوقتي حاسين إنها إشاعة ومش حقيقة".

وأضافت "عطية" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن أفراد عائلة "هيثم" كثر في القاهرة والزقازيق، موضحة أن ما قيل عن تأخر استلام جثمانه لعدم وجود أقارب هو أمر خاطئ جملة وتفصيلا: "دة كلام وجعنا جدا، وإزاي يتقال إننا مش موجودين علشان نستلم جثمان أبننا.. إزاي الكلام دة".

وأكدت أنها فور علمها بخبر وفاته في الساعة التاسعة من صباح يوم الوفاة ظنت أنها شائعة وليست حقيقة: "قبل كدة قالوا أنه أتوفى وكانت إشاعة"، مشيرة إلى أنها فور تأكدها من الخبر هرعت مع أفراد عائلته إلى مكان المستشفى لاستلام جثمانه الذي تأخر تسلمه لـ 3 ساعات: "لما أختي الكبيرة سمعت حاجة زي كده انهارت".