ختم قرآن وكولدير مياه لروح هيثم.. شيخ أزهري يوضح كيف يصل الثواب للميت

رغم أنه رحل بجسده إلا أنه ظل حاضرا في قلوب محبيه وأصدقائه، الذين صدمهم خبر وفاته، فعلموا على تذكر هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا، الخميس، متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفي إثره داخل منزله، عن عمر ناهز 35 عاما.

بطرق متعددة عمل أصدقاء ومحبو هيثم أحمد زكي على التعبير عن حبهم له ولكن بطرق مختلفة، فمنهم من أخرج صدقة جارية على روحه، وآخرون ساندوه بالدعاء، ومنهم من قام بعمرة لأجله.

"كولدير مياه" صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي

تبرعت الدكتورة داليا عصام، بشراء 3 أجهزة، والتبرع بها، كصدقة جارية على روح الفقيد هيثم زكي، وتم الانتهاء من المُبرد الأول ووضعه داخل مستشفى معهد ناصر، بينما سيتم وضع آخر في مدينة نصر، والثالث في القاهرة الجديدة، خلال الساعات المُقبلة.

دعوات وختم قرآن لمساندة "هيثم" في أول ليلة في قبره

عقب الإعلان عن وفاة هيثم أحمد زكي، لم تتوقف ألسنة المصريين عن الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والحديث عن سيرته العطرة، وكيف كان حسن الخلق خجولًا متواضعًا، كما عمل أصدقائه على ختم القرآن وتخصيص ثوابه لروحه.

"عمرة" من أجل هيثم أحمد زكي

لم يتوقف الأمر عند الدعاء له فحسب، بل قام شخص يدعى ماجد مروان أحد محبي هيثم أحمد زكي بتأدية عمره له، والتقط ماجد صورة لورقة مكتوب عليها: "عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكي، اللهم تقبلها".

صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي

فيما قررت المنتجة سارة الطباخ، تدشين صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، وطلبت من متابعيها من الجمهور والفنانين التفاعل معها.

الشيخ أحمد مدكور أحد علماء الأزهر، قال إنه يجوز أن يقدم الشخص صدقة على روح أحد الأموات سواء كان من عائلته أم لا، موضحا أن النبي صلي الله عليه وسلم، قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وأضاف مدكور لـ"الوطن"، أن الصدقة للميت يكون لها أشكال متعددة منها الدعاء والصدقة بالمال، والصيام وقراءة القرآن، وغيرها من الأعمال، مشيرا إلى أنها جميعا يصل ثوابها للميت بشرط تحديد النية، وأن تكون من مال حلال.

وأكد أنه يجوز أن يؤدي الشخص عمرة أو حج وأن يهب ثوابها لشخص آخر، ولكن بشرط أن يعتمر أو يحج عن نفسه أولا.