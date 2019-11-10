كشف شريف، ابن عمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ما يُثيره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أسرة الراحل لم تستلم جثمانه من المشرحة لعدم وجودهم، وخاصة بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلة الدكتور أشرف زكي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E".

وقال "شريف" إن الأسرة جميعها كانت متواجدة يوم وفاته وأيضًا في عزائه اليوم بالقاهرة، كما أنه تم عمل عزاء أمام منزله في الشرقية، كما أن تصريحات أشرف زكي نتج عنها سوء فهم من المواطنين، موضحًا أن أشرف زكي كان من الواجب عليه استلام جثمان الراحل من المشرحة كما فعل، "كان لازم يعمل اللي هو عمله وأنا بشكره عليه".

وتابع: "إحنا ملناش ناحية قانونية في الاستلام، إحنا من الشرقية لما نتحرك ونيجي القاهرة فيها ساعتين، الكلمة اللي قالها بطريقة عفوية، وصلت للناس بطريقة وحوروها، نقيب الممثلين قالنا لازم تبقوا أول ناس تيجي عزاء القاهرة وبالفعل كنا أول ناس، وهنعمل تاني عزاء في الزقازيق".