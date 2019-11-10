تحدث الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث قال "جثمان الراحل كان طاير بيجرى بسرعة على المقبرة لدرجة قولتهم محدش يدفن لسه الناس موصلتش"، موضحًا أنه عمل مع الراحل في مسلسل "كلبش" وكان حالة خاصة للغاية كما أنه شديد الحساسية، على حد قوله.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E": "هيثم أحمد زكي كان زي ما بيقولوا ابن موت فعلا، ربنا يرحمه"، موضحًا أن جثمان الراحل تأخر في الخروج من مشرحة زينهم لعدم وجود "عصب" من أقاربه لاستلامه، لذلك تقدم بطلب للمحامي العام من أجل استلامه ووافق الأخير.

وتابع: "لو معملتش كده كنا هندخل في مشكلة كبيرة، المعزين كثيرين للغاية في العزاء اليوم، أشكر مدير أمن الجيزة ورجال الأمن في الجيزة بسبب سيولة المرور ولم يتركونا إلا بعد دفن الجثمان".